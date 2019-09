Déficits extérieurs courants : Les  pays de l’Uemoa doivent accélérer les réformes

Les échanges extérieurs des pays de l’Union économique et monétaire ouest africaine avec le reste du monde, au titre de l’année 2018, sont ressortis avec une détérioration de la balance des biens et services de 2,3 points de pourcentage du PIB, par rapport à l’année précédente. D’après la Banque centrale des états de l’Afrique de l’Ouest, cette évolution reflète une progression plus importante des importations de biens par rapport à celle des exportations, en ligne essentiellement avec la remontée des cours des produits pétroliers et la hausse de la demande de biens de consommation ainsi que le repli des cours réels du cacao dans l’Union. L’augmentation des importations de services, consécutivement à celle du fret, a également contribué à l’aggravation du déficit des échanges de biens et services de l’Union. La persistance des déficits extérieurs courants est la conséquence d’une multitude de goulots d’étranglement à la transformation structurelle des économies des Etats membres et leur capacité d’offre de biens et services à forte valeur ajoutée. Il s’agit notamment de la disponibilité de facteurs de production et de leurs coûts de fourniture qui constituent des obstacles majeurs à l’essor des chaînes de valeur dans les économies de l’Union. Face à cette situation, la source soutient qu’il urge d’intensifier la mise en œuvre de réformes structurelles afin d’améliorer la compétitivité des filières exportatrices traditionnelles et de diversifier l’offre de biens et services destinés aux non-résidents. Au regard des résultats enregistrés en 2018, les Etats de l’Union devraient accélérer la mise en œuvre des réformes pour transformer la structure de leurs économies et diversifier leurs exportations, de manière à atténuer leur forte vulnérabilité aux chocs exogènes notamment les fluctuations des cours des matières premières exportées. En outre, les Etats devront poursuivre la consolidation des politiques sectorielles notamment dans le secteur touristique et la restructuration des filières agricoles. Des dispositions devraient également être prises à l’effet de réduire les importations notamment de produits alimentaires en mettant en place des mesures incitatives à la consommation des productions locales. Par ailleurs, les pays de l’Union devraient développer les infrastructures pour accroître leur capacité dans la fourniture de services portuaires, ferroviaires et routiers pour améliorer leurs indices de compétitivité et d’attractivité.

Zachari BADJI