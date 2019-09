epa06944319 Edouard Mendy of Reims reacts during the French Ligue 1 soccer match between OGC Nice and Reims at the Allianz Riviera stadium, in Nice, France, 11 August 2018. EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

Ligue 1: Edouard Mendy encore dans l’équipe type de la semaine Malgré sa défaite contre Nice (2-1) le gardien sénégalais de Stade Rennais a été sélectionné dans l’équipe type de la semaine de Ouest France. Édouard Mendy (Stade Rennais) : transféré à Rennes au début du mois de juillet, le gardien sénégalais a déjà prouvé son importance dans l’effectif des Rouge et Noir lors des premières journées de championnat. Si le Stade Rennais compte, à l’heure actuelle, 9 points sur 12 possibles, c’est aussi et surtout grâce à lui. Partager Facebook

Twitter

LinkedIn