Massalikoul Djinane : Macky Sall cotise à hauteur de 7 milliards

Aly Ngouille Ndiaye était, ce mardi, sur les lieux pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de finition. Accueilli par le représentant du Khalife général des mourides à Dakar, Mbackiou Faye, le ministre Aly Ngouille Ndiaye a, après sa visite, exprimé sa satisfaction sur la réalisation de l’œuvre qui a coûté plus de 20 milliards de francs CFA. Un montant qui a été réuni grâce à la contribution des derniers Khalifes généraux mourides, du défunt Serigne Bara Mbacké à l’actuel Khalife général. Mais, aussi, grâce à la contribution des talibés, en l’occurrence l’ancien président de la République, Abdoulaye Wade et du chef de l’Etat, Mack Sall. Ce dernier, selon Mbackiou Faye, a participé à hauteur de 7 milliards de francs CFA pour la réalisation de l’infrastructure. « Il a pris entièrement en charge tout ce qui est aménagement extérieur, voirie, assainissement et lumière. Et cela a été évalué à 7 milliards de francs CFA », a soutenu Mbackiou Faye.