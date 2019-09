Rebeuss : L’accès à Adama Gaye refusé à Sonko

Rewmi a appris de bonnes sources que l’accès à Adama Gaye a été interdit ce mardi à Ousmane Sonko, qui voulait rendre visite au journaliste qui est incarcéré à Rebeuss pour offense au chef de l’Etat et atteinte à la sûreté intérieure. Le Doyen des juges a refusé de lui octroyer le permis de visite. C’est le leader du Pastef lui-même qui a fait l’annonce, ce mardi sur sa page Facebook. « Hier lundi 02 septembre, j’ai sollicité, par l’entremise de mon avocat, un permis de visite carcérale au grand frère Adama Gaye dont la santé se détériorerait à Rebeuss », a écrit le candidat déchu à l’élection présidentielle du 24 février dernier. Il poursuit : « A ma grande surprise, mon avocat m’apprend que le Doyen des juges, Monsieur Samba Sall, dit ne pouvoir donner suite à cette demande en raison de la sensibilité de l’affaire et pour une autre raison que je me garderai d’évoquer par pudeur ». Une décision qu’Ousmane Sonko qualifie d’ « arbitraire, discriminatoire et désolante ».