Une vidéo prétendant montrer les derniers moments de la vie de DJ Arafat circule sur les réseaux sociaux en Côte d’Ivoire, depuis l’accident qui a coûté la vie au célèbre artiste ivoirien le 12 août. On y verrait le DJ effectuant des acrobaties dangereuses sur sa moto. Mais cette vidéo n’a rien à voir avec l’artiste.

La vidéo de 30 secondes a été diffusée sur plusieurs pages Facebook et Twitter par des internautes ivoiriens, comme sur ce compte Twitter où elle a été retweetée plus de 1 000 fois, cette page Facebook où elle comptabilise plus de 1000 partages et 65 000 vues, ou encore ce compte Twitter nigérianrepéré par Africa Check.

Selon ces publications, il n’y a aucun doute : il s’agit des dernières minutes de vie de DJ Arafat.

Les légendes mentionnent notamment le comportement dangereux du DJ, grand fan de moto, et dont, ironie du sort, le dernier tube « Moto Moto » invitait justement les motards à plus de prudence.

Plusieurs internautes ont également fait un parallèle avec les vêtements que portait DJ Arafat le jour de l’accident : un T-shirt blanc et un pantalon noir, comme c’est le cas de l’homme dans la vidéo.

Une vidéo vieille de plus d’un an

Pourtant, en faisant une recherche avec l’outil InVid (cliquez ici pour voir comment l’utiliser), on retrouve exactement la même vidéo publiée à plusieurs reprises depuis 2018, notamment durant l’été dernier, où elle a donné lieu à différentes compilations musicales.

La rédaction des Observateurs de France 24 a pu identifier notamment une publication remontant au 13 juin 2018avec la même vidéo.

Son auteur indique avoir trouvé à l’époque la vidéo dans des groupes Instagram de motards américains. Mais nous n’avons pas pu retrouver l’origine exacte de la vidéo.

Néanmoins, la présence de cette vidéo sur les réseaux sociaux un an avant l’accident de DJ Arafat prouve qu’il ne s’agit en aucun cas des « derniers moments » de l’artiste ivoirien.

Vous disposez d’informations supplémentaires et sérieuses sur l’origine de cette vidéo ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires !