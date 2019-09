Divorce De Clara: Ce Gros Mensonge Orchestré Contre L’actrice

Les rumeurs sur le divorce de l’actrice de la série Idoles se sont vite répandues sur la toile. En effet, une certaine presse a véhiculé cette information sans source et ni fondement. Jointe au téléphone, la nouvelle PDG de Rafynails a non seulement rigolé après être mise au courant, mais était vraiment surprise:” Attendez, dites moi que c’est juste pour rire, ne me dites pas que vous êtes sérieux là (rires)”

Encore une fausse information! Il faut dire que les ragots vont bon train au Sénégal et nos amies les célébrités n’y échappent pas.