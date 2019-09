Le miel est une substance sucrée élaborée par les abeilles à miel à partir de nectar ou de miellat. Elles l’entreposent dans la ruche et s’en nourrissent tout au long de l’année, en particulier lors de périodes climatiques défavorables

Pour la peau

ce produit de la ruche est également d’une redoutable efficacité sur les peaux grasses, à tendance acnéique. Les peaux grasses se caractérisent par une activité excessive des glandes sébacées et une sécrétion de sébum trop importante. La peau est généralement brillante et il n’est pas rare que des boutons et des points noirs viennent se loger sur le visage. En régulant la production de sébum, le miel permet donc d’améliorer l’aspect de la peau.

Pour profiter des bienfaits du miel, et notamment de ses propriétés nourrissantes, tout en nettoyant votre peau en profondeur, le masque au citron est également d’une efficacité redoutable. Pour le préparer, mélangez une cuillère à soupe de miel et l’équivalent de deux cuillères à café de jus de citron fraîchement pressé. Appliquez le mélange sur votre peau et laissez poser quinze minutes avant de rincer à l’eau chaude. L’acide citrique contenu dans le citron favorisera l’élimination des peaux mortes et accélèrera la cicatrisation des éventuels boutons d’acné. Toutefois, ce petit fruit jaune étant photosensibilisant, veillez à ne pas vous exposer au soleil durant le temps de pose !

Masque au miel pour les peaux acnéiques. Si vous avez également des problèmes d’acné, vous pouvez réaliser un masque au miel et à la cannelle. Pour le préparer, mélangez dans un petit bol trois cuillères à café de miel et une cuillère à café de cannelle en poudre. Appliquez la préparation sur l’ensemble de votre visage, préalablement nettoyé, et laissez poser une vingtaine de minutes avant de rincer à l’eau tiède. Grâce à ce masque, votre peau profitera de tous les bienfaits du miel tout en bénéficiant des propriétés de la cannelle. Cette épice a en effet des vertus antibactériennes remarquables et permet souvent de dire adieu à l’acné.

Pour les cheveux

Le miel qui possède des vertus hydratantes, purifiantes et nourrissantes va vite devenir votre allié indispensable pour retrouver une chevelure éclatante et un cuir chevelu sain. Nous avons sélectionné pour vous, le 3 effets les plus impressionnants du miel sur les cheveux.

Hydratation en profondeur des cheveux secs

Vos cheveux sont secs, ternes, ils cassent facilement, il faut les nourrir afin de retrouver de beaux cheveux. Pour une cure intense, alliez aux effets du miel de l’œuf et de l’avocat qui nourriront en profondeur votre chevelure.

Pour obtenir un soin idéal pour vos cheveux secs, découvrez notre recette au miel pour les cheveux.

Mélangez :

2 cuillères à soupe de miel liquide

1 cuillère à soupe d’huile d’olive ou d’argan

1 jaune d’œuf

1 demi avocat écrasé

le jus d’1 demi citron

Appliquez ce soin sur toute la chevelure et massez.

Laissez poser le soin 45 minutes puis lavez-vous les cheveux.

Renouvelez ce masque au miel pour les cheveux 1 fois par semaine.

Pour varier les ingrédients, découvrez nos 3 recettes de masque cheveux au miel et aux œufs.

2. Purifier les cheveux gras

Le deuxième effet du miel sur vos cheveux est l’assainissement du cuir chevelu. Grâce à ses vertus purifiantes, le miel purifie votre cuir chevelu et évite ainsi à vos cheveux de regraisser trop vite.

Quand on a les cheveux gras on se dit que le miel ce n’est pas pour nous. Et bien c’est faux ! Il agit comme une véritable cure detox pour vos cheveux.

Pour faire un masque purifiant au miel, mélangez :

1 cuillère à soupe de miel liquide

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

1 blanc d’œuf

1 cuillère à café de vinaigre de cidre

Appliquez ce soin sur toute la chevelure et massez votre cuir chevelu pendant 5 minutes. Laissez poser 40 à 50 minutes et lavez vos cheveux. A refaire toutes les semaines pour profiter au maximum des bienfaits du masque cheveux miel.

3. Éclaircir ses cheveux grâce au miel

Qui n’a pas rêvé d’avoir des cheveux plus clairs sans décoloration. Et bien sachez que, grâce au miel, c’est possible. Les enzymes sucrées du miel contiennent de petites quantités de peroxyde d’hydrogène connu pour ses vertus éclaircissantes.

Recette du masque pour éclaircir vos cheveux avec du miel

Mélangez :

2 cuillères à soupe de miel liquide

De l’eau tiède

1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre

Puis appliquez sur les cheveux, recouvrez d’une charlotte et laissez poser 2 heures (ou toute la nuit pour un résultat plus prononcé) puis lavez vos cheveux.

L’effet du miel sur nos cheveux sera très apprécié par toutes les personnes qui souhaitent prendre soin de leurs cheveux naturellement.

Pour les ongles

Bain durcisseur au miel.

Les ingrédients

– 2 jaunes d’œufs battus

– 4 cuillères à soupe de lait

– 1 cuillère à soupe de miel

Préparation & application

Mélangez les ingrédients dans un bol avec un fouet.

Trempez vos doigts dans ce bain pendant 10 à 15 minutes.

Rincez, puis terminez le soin en appliquant une huile pour les cuticules.

Le focus dermato

Comme les cheveux, les ongles souffrent en hiver. Secs, ou mous et cassants, ils ont besoin d’être renforcés. La kératine des ongles peut être nourrie avec les protéines des jaunes d’œufs. Idem pour le calcium contenu dans le lait, qui pourrait faciliter leur pousse. Le miel, lui, adoucit le contour de l’ongle en hydratant les cuticules