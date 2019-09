Naples: Koulibaly remis en question

Avec une victoire et une défaite, Naples connait un début de saison moyen. Victorieux à Fiorentina sur le score de 4 buts à 3, les Napolitains ont perdu la semaine suivante face à la Juventus de Turin, sur le score de 4-3. En deux matches seulement, les joueurs de Carlo Ancelotti ont encaissé 7 buts. Patron de la défense napolitaine, Kalidou Koulibaly en prend pour son grade. Selon le quotidien italien le Corriere Dello Sport, le Sénégalais est directement impliqué sur 5 des 7 buts encaissés.

« Kalidou s’est rendu responsable de 5 des 7 buts concédés par l’équipe »

Le meilleur défenseur de la dernière saison en Serie A, Kalidou Koulibaly, vit pourtant un début de saison assez mitigé. Depuis le but contre son camp qu’il a inscrit face à la Juventus à la 92 e minute de jeu, il est la cible de la presse italienne. Pour le journal italien, sa participation à la Coupe d’Afrique jusqu’en finale qui serait en cause, avec pour conséquence une fatigue accumulée et une préparation tronquée. « De retour en Italie plus tard avec ses coéquipiers à cause de la Coupe d’Afrique et donc avec une situation générale difficile. Lors des deux premières sorties de championnat, Kalidou s’est rendu responsable de cinq des sept buts concédés par l’équipe », écrit le quotidien.

« Il est nécessaire qu’il retrouve rapidement la sérénité »

« Beaucoup de choses ont été écrites sur Koulibaly pendant le marché des transfert. Il a été question de demandes émanant de clubs de Premier League, en particulier de Manchester United. Cent 150 millions d’euros. Des offres qui n’ont jamais atteint Naples qui, à plusieurs reprises, avait déclaré son joueur non transférable. Quelqu’un est convaincu que les voix extérieures ont atteint Kalidou. Il est nécessaire qu’il retrouve rapidement la sérénité ou la forme oubliée », renchérit le Corriere Dello Sport.

Avec la trêve internationale, le Sénégal a décidé de faire souffler ses joueurs. Ainsi, le défenseur sénégalais pourrait se mettre d’aplomb pour le reste de la saison.