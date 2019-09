Racisme en Italie: Demba Bâ appelle tous les joueurs noirs à quitter la Serie A

Au moment de son penalty lors du match entre Cagliari et l’Inter dimanche en Serie A (victoire 2-1 de la formation milanaise), Romelu Lukaku a été victime de racisme de la part de certains supporters rossoblù. Une affaire qui fait beaucoup de bruit de l’autre côté des Alpes, et encore plus depuis le communiqué des fans de l’Inter publié ce mardi. Plusieurs joueurs sortent donc du silence pour condamner ces cris de singe, à commencer par Demba Ba.

Aujourd’hui attaquant du Istanbul Basaksehir FK, le Sénégalais a fait part de sa solution radicale pour mettre fin au racisme en Italie. « Et voici la raison pour laquelle j’ai décidé de ne pas y jouer quand je le pouvais… Et à ce stade, j’aimerais que tous les joueurs noirs quittent ce championnat ! Cela ne mettra certainement pas fin à leur stupidité et leur haine, mais au moins ils n’affecteront pas les autres races », a écrit le joueur âgé de 34 ans sur son compte Twitter en reprenant un post concernant le communiqué des fans nerazzurri.

Footmercato