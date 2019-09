Finaliste de la CAN 2019, le Sénégal pourrait affronter le Brésil à l’occasion d’un match amical au mois d’octobre prochain. Si les négociations aboutissent entre les fédérations Sénégalaise et Brésilienne, la rencontre se jouerait entre 1es 6 et 14 octobre 2019. La fédération Brésilienne qui est demandeur pourrait casquer 300 millions en guise d’émoluments pour affronter les poulains d’Aliou Cissé.