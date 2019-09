Alcool: Les confessions de Brad Pitt

« Je suis allé au-delà de mes limites. »

Séparé d’Angelina Jolie avec qui il formait un couple culte depuis des années, Brad Pitt a du mal à remonter la pente depuis. Les rumeurs disent même qu’il serait en train de s’éloigner de ses enfants. Brad a décidé cependant de se confier à cœur ouvert. Le New York Times vient tout juste de dresser un portrait sur l’acteur, portrait dans lequel l’ancien beau gosse d’Hollywood se confie sans détour. Il parle notamment de son combat contre l’alcoolisme. En pleine promotion du film Once Upon a Time… in Hollywood dans lequel il joue aux côtés de Leonardo Dicaprio, Brad n’hésite pas à se confier sur ses vieux démons. Qui ne sont si vieux que ça finalement…

Après sa rupture avec Angelina Jolie, Brad s’est rendu pendant plus d’un an et demi aux réunions des Alcooliques Anonymes. Brad n’a jamais abandonné et ce processus l’a aidé à s’en sortir. Aujourd’hui il est sauvé de cette addiction qui lui a longtemps gâché la vie. « Il y a tous ces hommes assis en cercle, qui se livrent avec une honnêteté incroyable, d’une façon que je ne connaissais pas », se souvient-il avant d’ajouter : « c’est un endroit où l’on se sent en sécurité, et où le jugement n’avait pas sa place. Cela permettait de ne pas se juger soi-même. C’était vraiment libérateur de simplement exposer les mauvais aspects de soi-même ». Malheureusement, son alcoolisme a eu raison de sa relation avec Angelina Jolie et de sa vie de famille. Rappelons que l’actrice avait demandé le divorce en septembre 2016 et si les raisons étaient floues à l’époque, on sait aujourd’hui que c’est à cause de son alcoolisme que la vie de grande famille a été détruite.

Et ce qui a déclenché la séparation, serait une dispute avec son fils Maddox. Une violente altercation qui n’aurait pas du tout plu à Angelina Jolie pour qui ses enfants passent absolument avant tout et tout le monde, y compris l’amour de sa vie… En tout cas, il y a bien une personne a qui cette séparation aura fait plaisir, c’est Jennifer Aniston.