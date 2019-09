Egypte: Le fils de Morsi meurt d’une crise cardiaque à 25 ans

Abdullah Morsi, le fils de l’ancien président égyptien, est mort mercredi soir. Il a été victime d’une crise cardiaque, à l’âge de 25 ans.

Deux mois et demi après la mort de son père, Abdullah Morsi est décédé. Le jeune homme de 25 ans, qui était le plus jeune fils du défunt président islamiste égyptien Mohamed Morsi, a été victime d’une crise cardiaque alors qu’il était au volant, au Caire. «Un ami qui était avec lui a pu stopper la voiture et l’emmener à l’hôpital», a précisé l’avocat de la famille Morsi, Me Abdel Moneim Abdel Maqsoud, à l’AFP.

Selon Al Jazeera, le jeune homme avait été emprisonné ces dernières années, après avoir été condamné à un an de prison pour possession de drogue, en 2015. Il avait été arrêté puis relâché, en octobre dernier, accusé d’avoir répandu de fausses informations sur les conditions de détention de son père lors d’une interview accordée à l’agence Associated Press, avait révélé le média qatarien. L’activiste Mohamad Soltan, qui a été pendant quelques mois son codétenu et qui vit désormais aux Etats-Unis, lui a rendu hommage sur Twitter, écrivant : «Il était dans la cellule à côté de la mienne à la prison de Tora pendant huit mois, de son arrivée à ma sortie. Il venait me voir dans ma cellule pour me tenir compagnie et m’encourager. Il venait m’aider à m’installer dans mon fauteuil roulant les jours de visite. Un ami courageux qui valait 1000 hommes malgré son âge.»

Mohamed Soltan | محمد سلطان ✔@soltanlife كان في الزنزانة المجاورة لي في سجن الليمان طره ٨ أشهر من يوم وصوله حتى يوم رحيلي. كان يأتي كل يوم لزنزاتي ليؤانسني ويشد من أزري. كان يُسرع إلى زنزانتي ليحملني من فرشي الى كرسيَّ المتحرك يوم الزيارة. صديقي جدع وبألف راجل رغم سنه. عن عبدالله مرسي أتحدث. إنا لله وإنا إليه راجعون

Il accusait les autorités égyptiennes d’être responsables de la mort de son père

Sur sa page Facebook, Abdullah Morsi multipliait les hommages à son père, décédé le 17 juin dernier après avoir été victime d’une attaque durant une audience. «Ils l’ont tué. Que dieu les tue», avait-il écrit sur Twitter au lendemain de la mort de son père, accusant les autorités égyptiennes d’être responsables de sa mort. Son frère aîné Osama se trouve en prison depuis 2016, accusé d’avoir organisé des manifestations.

Mohamed Morsi était emprisonné depuis sa destitution par l’armée à l’été 2013. Il avait été jugé par la suite dans plusieurs affaires dont un dossier d’espionnage pour l’Iran, le Qatar et des groupes militants comme le Hamas à Gaza. Il a également été accusé de fomenter des actes de terrorisme. Depuis sa destitution en 2013, son ancien ministre de la Défense Abdel Fattah al-Sissi a mené une répression sans merci contre l’opposition islamiste et en particulier les Frères musulmans, dont des milliers de membres ont été emprisonnés.