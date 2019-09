Exit Sandaga, le marché Castor fermé

Le marché Castors de Dakar de Dakar sera fermé les 21 et 22 septembre pour des opérations de désencombrement. Selon l’Observateur, l’annonce a été faite par le ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, Abdou Karim Fofana, ce mercredi, au terme d’une visite des lieux sur invitation des riverains.

Après des échauffourées entre riverains et commerçants à cause de l’occupation des voies de circulation, des devantures des maisons et l’insalubrité des espaces de vente, le ministre a décidé de prendre des mesures devant le maire Cheikh Guèye, le sous-préfet de Grand Dakar et le commissaire de Dieuppeul.

En sus de la fermeture du marché, le ministre a décidé du « confinement des activités de commerce dans les limites définies du marché et a acté l’interdiction de toutes les activités de vente sur la voie publique et les devantures des maisons. Aussi, il a annoncé la mise en place d’un dispositif de surveillance composé d’une patrouille mixte de 20 policiers et Asp pour un suivi des espaces libérés.