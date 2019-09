FIFA FIFPro 2019: Mané et Koulibaly parmi les 55 nominés !

Les 55 candidats Gardiens (5) Alisson Becker (BRA) – Liverpool FC David De Gea (ESP) – Manchester United Ederson Moraes (BRA) – Manchester City Jan Oblak (SVN) – Atlético de Madrid Marc–Andre ter Stegen (GER) – FC Barcelone Défenseurs (20) Jordi Alba (ESP) – FC Barcelone Trent Alexander–Arnold (ENG) – Liverpool FC Dani Alves (BRA) – Paris Saint–Germain / Sao Paulo FC Joao Cancelo (POR) – Juventus / Manchester City Daniel Carvajal (ESP) – Real Madrid Giorgio Chiellini (ITA) – Juventus Matthijs de Ligt (NED) – Ajax / Juventus Diego Godin (URU) – Atlético de Madrid / Internazionale Joshua Kimmich (GER) – Bayern Munich Kalidou Koulibaly (SEN) – Naples Aymeric Laporte (FRA) – Manchester City Marcelo (BRA) – Real Madrid Gerard Pique (ESP) – FC Barcelone Sergio Ramos (ESP) – Real Madrid Andrew Robertson (SCO) – Liverpool FC Alex Sandro (BRA) – Juventus Thiago Silva (BRA) – Paris Saint–Germain Virgil van Dijk (NED) – Liverpool FC Raphael Varane (FRA) – Real Madrid Kyle Walker (ENG) – Manchester City Milieux de terrain (15) Sergio Busquets (ESP) – FC Barcelone Casemiro (BRA) – Real Madrid Kevin de Bruyne (BEL) – Manchester City Frenkie de Jong (NED) – Ajax / FC Barcelone Christian Eriksen (DEN) – Tottenham Hotspur Eden Hazard (BEL) – Chelsea / Real Madrid N’Golo Kante (FRA) – Chelsea Toni Kroos (GER) – Real Madrid Arthur Melo (BRA) – FC Barcelone Luka Modric (CRO) – Real Madrid Paul Pogba (FRA) – Manchester United Ivan Rakitic (CRO) – FC Barcelone Bernardo Silva (POR) – Manchester City Dusan Tadic (SRB) – Ajax Arturo Vidal (CHI) – FC Barcelone Attaquants (15) Sergio Agüero (ARG) – Manchester City Karim Benzema (FRA) – Real Madrid Cristiano Ronaldo (POR) – Juventus Roberto Firmino (BRA) – Liverpool FC Antoine Griezmann (FRA) – Atlético de Madrid / FC Barcelona Son Heungmin (KOR) – Tottenham Hotspur Harry Kane (ENG) – Tottenham Hotspur Robert Lewandowski (POL) – Bayern Munich Sadio Mane (SEN) – Liverpool FC Kylian Mbappe (FRA) – Paris Saint–Germain Lionel Messi (ARG) – FC Barcelone Neymar (BRA) – Paris Saint–Germain Mohamed Salah (EGY) – Liverpool FC Raheem Sterling (ENG) – Manchester City Luis Suarez (URU) – FC Barcelone (ENG) – Manchester City (EGY) – Liverpool FC (BRA) – Paris Saint–Germain (ARG) – FC Barcelone (FRA) – Paris Saint–Germain (SEN) – Liverpool FC (POL) – Bayern Munich (ENG) – Tottenham Hotspur (KOR) – Tottenham Hotspur (FRA) – Atlético de Madrid / FC Barcelona (BRA) – Liverpool FC (POR) – Juventus (FRA) – Real Madrid (ARG) – Manchester City (CHI) – FC Barcelone (SRB) – Ajax (POR) – Manchester City (CRO) – FC Barcelone (FRA) – Manchester United (CRO) – Real Madrid (BRA) – FC Barcelone (GER) – Real Madrid (FRA) – Chelsea (BEL) – Chelsea / Real Madrid (DEN) – Tottenham Hotspur (NED) – Ajax / FC Barcelone (BEL) – Manchester City (BRA) – Real Madrid (ESP) – FC Barcelone (ENG) – Manchester City (FRA) – Real Madrid (NED) – Liverpool FC (BRA) – Paris Saint–Germain (BRA) – Juventus (SCO) – Liverpool FC (ESP) – Real Madrid (BRA) – Real Madrid (FRA) – Manchester City (SEN) – Naples (GER) – Bayern Munich (URU) – Atlético de Madrid / Internazionale (NED) – Ajax / Juventus (ITA) – Juventus (ESP) – Real Madrid (POR) – Juventus / Manchester City (BRA) – Paris Saint–Germain / Sao Paulo FC (ENG) – Liverpool FC (ESP) – FC Barcelone (SVN) – Atlético de Madrid (BRA) – Manchester City (ESP) – Manchester United (BRA) – Liverpool FC

Selon l’instance, FIFA Football Awards au Teatro alla Scala, le lundi 23 septembre. Durant la soirée, le FIFA FIFPro World11 féminin, les The Best – Joueur de la FIFA, The Best – Joueuse de la FIFA, The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin, The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin, The Best – Gardien et Gardienne de la FIFA, le Prix Puskás de la FIFA, le Prix des Supporters de la FIFA et la Distinction Fair-play de la FIFA seront également remis.