Les nouveaux bacheliers seront tous orientés dans les universités publiques

Les bacheliers de 2019 seront tous orientés dans les universités publiques. La révélation est du ministre en charge de l’Enseignement supérieur, Cheikhou Oumar Hann. Cette décision justifie la volonté du Gouvernement de réduire la dette qu’il doit aux universités et instituts privés. « Conformément à la décision du Gouvernement d’orienter l’ensemble des nouveaux bacheliers 2019 dans les établissements publics de l’enseignement supérieur, à ce jour, sur les 57 130 nouveaux bacheliers, 52 221 ont déjà effectués leur inscription sur la plateforme Campusen », a déclaré Cheikhou Oumar Hann qui faisait face à la presse, cet après-midi. À l’en croire, « le Gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, les actions suivantes : terminer l’ensemble des infrastructures relatives au programme d’extension des universités, terminer la construction et l’équipement de 100 laboratoires scientifiques, terminer et réceptionner 7 ENO (espaces numériques ouverts) ».