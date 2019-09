Les secrets bien gardés du citron

Le citron est un agrume, fruit du citronnier, qui existe sous deux formes : le citron doux, fruit décoratif de cultivars à jus peu ou pas acide et le citron acide, le plus commun de nos jours dont le jus a un PH d’environ 2,5.

Ce fruit mûr a une écorce qui va du vert tendre au jaune éclatant sous l’action du froid. La maturité est en fin d’automne et début d’hiver dans l’hémisphère nord. Sa chair est juteuse, le citron acide est riche en vitamine C, ce qui lui vaut – avec sa conservation facile – d’avoir été diffusé sur toute la planète par les navigateurs qui l’utilisent pour prévenir le scorbut. De l’écorce on extrait une huile essentielle qui contient entre autres substances du limonène et du citral.

Le citron est riche en acide citrique et en flavonoïdes, ce qui en fait un excellent détoxifiant. En plus d’être un extrêmement bénéfique pour la santé, cet agrume s’avère être un précieux allié beauté. On vous révèle 10 des meilleures utilisations du citron pour se faire une beauté bio de la tête aux pieds.

1. Illuminer le teint

Mélangé à l’eau de coco, le jus de citron est idéal pour purifier et illuminer le teint. On applique la mixture en crème ou en masque, avec quelques gouttes d’eau de rose. On laisse poser une dizaine de minutes avant de rincer à l’eau claire.

2. Éclaircir les taches

Avec le temps, il n’est pas rare que la peau de certaines parties du corps comme les coudes ou les genoux s’assombrisse. On frotte alors ces zones avec un demi-citron de manière régulière pour que les taches s’estompent. De même pour les tâches du visage ou des mains pour lesquelles on dilue un peu jus de citron dans ses crèmes.

3. Éliminer les points noirs

Grâce à ses fortes propriétés antibactériennes le citron est un bon moyen de lutter contre l’acné. Une à deux fois par semaine (moins si on a la peau sensible) on imbibe un coton de citron avant de se le passer sur le visage. Pour encore plus d’efficacité, on ajoute une goutte d’huiles essentielles de Melaleuca.

4. Blanchir les dents

Bicarbonate et citron : voilà la formule magique pour des dents bien blanches. On dépose une petite quantité de bicarbonate sur sa brosse à dent et on y ajoute quelques gouttes de jus de citron. On se brosse alors les dents normalement. L’opération est à réitérer deux à trois fois par mois, pas plus, au risque d’abîmer l’émail.

5. Atténuer les cernes

Besoin d’un remède naturel contre les poches sous les yeux ? On imbibe un disque de coton avec du jus de citron et on le laisse poser sur les yeux une vingtaine de minutes avant de rincer. Pour plus d’efficacité encore, on met le citron au réfrigérateur avant de le presser. Évidemment, on s’assure que le citron ne soit pas directement en contact avec les yeux.

6. Soigner les aphtes

Pour accélérer la guérison, on applique de l’huile essentielle de citron directement sur les aphtes.

7. Matifier sa peau

Pour lutter naturellement contre l’excès de sébum on se concocte un masque fait maison à base de miel et de citron. Le mélange de ces deux ingrédients appliqué en masque permet de lutter contre la peau grasse.

8. Lutter contre l’eczéma

Pour apaiser et faire disparaître les plaques d’eczéma, on mélange un peu de jus de citron à de l’huile d’amande douce. On applique la mixture sur les zones concernées en tapotant délicatement avec un coton. Et on recommence autant que nécessaire.

9. Renforcer et blanchir les ongles

Rien de tel que quelques minutes dans un bol d’eau tiède et de jus de citron pour retrouver de jolis ongles bien blancs. Pour les renforcer on remplace l’eau par de l’huile d’olive. L’ongle est plus résistant et débarrassé des taches jaunâtres liées à la cigarette ou au vernis.

10. Éclaircir les cheveux

Envie d’illuminer sa chevelure pour une couleur plus estivale ? Rien de plus simple. On applique un peu de jus de citron mélangé à de l’eau sur le cheveu avant de s’exposer au soleil. Pour un verre d’eau froide, on presse deux à trois fruits.