Rebeuss: Saer Kébé parle de la chambre 11

Saer Kébé ancien détenu de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss, livre les secrets de la chambre 11 de Rebeuss où sont morts Cheikh Ndiaye et Babacar Ndiaye.

« C’est une chambre très exiguë où l’on a rassemblé des enfants. Ils ne se couchent pas normalement. La nuit, tous les détenus ont peur au moment de dormir. J’ai fait presque 5 jours durant lesquels je me tenais soit debout soit assis à cause de la vétusté des murs. On voit des morceaux qui nous tombent dessus de partout», a déclaré Saer Kébé, dans des propos repris par L’AS.

Ce dernier poursuivi pour apologie du terrorisme, acte de terrorisme et menace terrorisme, suite à un post sur Facebook, a fait 4 ans de détention préventive. Il a séjourné à la chambre 11 lors de sa détention.