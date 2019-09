Electricité : L’Etat consomme 5 milliards Fcfa par mois

D’après les informations de L’Obs, le coût de l’électricité crève dangereusement le budget de l’Etat. Les chiffres sont effarants. La facture de l’électricité coûte à l’Etat entre 56 et 57 milliards F Cfa par an, soit environ 4 à 5 milliards par mois. La facture de l’Etat central (bâtiments de la Présidence, Primature, ministères…) tourne autour de 12 à 15 milliards de F Cfa par an. C’est le ministre des Finances qui prend en charge le règlement de cette facture de l’Etat central à travers la rubrique budgétaires appelée (Dépenses communes).