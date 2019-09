Cheikh F. tailleur, s’est donné la mort par pendaison après une scène de ménage qui l’a opposé à sa femme. Les faits ont lieu hier à 5 heures du matin à Yeumbeul Bne Baraque. Le défunt devait prendre une seconde épouse. Il devait se marier aujourd’hui avec une fille résidant à Touba. Sa première épouse des intentions de son mari, fait des scènes de ménage et réprimande violemment ce dernier. « Tu ne te soucies point du bien-être de la famille. Comment peux-tu songer à prendre une deuxième épouse alors que tu n’a pas encore les moyens et que tu vis au domicile de tes parents. Tu ferais mieux de te préoccuper de l’avenir de tes trois enfants, mais surtout penser à acquérir un toit pour eux au lieu de convoler en secondes noces », lui aurait dit son épouse. Touché profondément par les propos de sa femme, le mari tailleur garde son calme pour éviter de commettre l’irréparable. Vers 5 h du matin, il se réveille, quitte la chambre conjugale (…) fait ses ablutions, sacrifie à la prière de l’aube… Il retourne dans sa chambre conjugale, en sort de nouveau et rentre dans une autre chambre où il se donne la mort par pendaison, à l’aide d’un câble électrique. Une enquête a été ouverte par la police.