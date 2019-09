Les graves révélations de Nicki Minaj sur sa relation avec son ex

Humiliation, insultes, violences,…, les graves révélations de Nicki Minaj sur sa relation avec son ex

Dans une série de tweets publiée le 1er septembre, Nicki Minaj s’est confiée sur sa relation toxique avec son ex-compagnon. Elle a livré ses conseils aux femmes qui vivent la même chose.

Nicki Minaj a confié le 1er septembre dans un thread publié sur Twitter avoir vécu une relation toxique. Avoir été humiliée et parfois frappée, la rappeuse s’engage en passant un message fort à toutes les femmes confrontées à la violence de leur partenaire et qui imaginent qu’elles n’ont aucune autre option pour s’en délivrer.

« Je me souviens avoir eu vraiment peur de parler. Car je savais que si mon partenaire était de mauvaise humeur, il risquait de me frapper sous prétexte que j’avais dit quelque chose de travers.» se rappelle la chanteuse de 36 ans.

Elle évoque ainsi son enfance et l’habitude qu’elle avait de penser que l’amour devait faire mal « J’ai vu mes parents se disputer sans arrêt et ne jamais divorcer ». La jeune femme insiste sur la nécessité de fuir les relations toxiques et d’apprendre à s’aimer soi-même.

« Chères belles âmes, un homme qui vous aime ne vous humilie pas sur les réseaux sociaux ; ne vous frappe pas ; vous trompe pas ; ne vous insulte pas et ne détruit pas votre confiance en vous à cause de ses propres insécurités ; ne cache son téléphone, ses mots de passe, où il est, etc. », a-t-elle énuméré dans une série de tweets publiés le 1er septembre 2019, évoquant ici l’une de ses précédentes relations.

« J’ai réellement pensé que l’amour devait faire souffrir. Nous sommes humains, ce n’est pas facile de partir. Encore moins dans le monde d’Instagram où tout le monde publie des photos de couples parfaits pour attirer l’attention et la popularité. Un homme devrait vous aider à vous sentir en sécurité, pas effrayée », rappelle l’artiste, aujourd’hui fiancée à Kenneth « Zoo » Petty.

« Donc la différence que vous voyez en moi aujourd’hui, je la dois à ce sentiment de sécurité, de se sentir appréciée et aimée inconditionnellement. Mais d’abord, j’ai dû apprendre à m’aimer. Si vous ne laissez pas un homme insulter votre mère, sœur ou votre meilleure amie parce que vous les aimez, ne le laissez pas vous insulter parce que vous vous aimez. Ce n’est pas une question de jugement. Nous nous jugeons trop. Aidez-vous », a conclu la star, qui a reçu une importante vague de soutiens de la part de ses fans.