Matchs de classement: Les Lions du Basket sont arrivés à Shangai

Les lions ont bouclé la phase des groupes hier avec une troisième défaite. Ils ont changé de ville et disputeront les matchs de classement à 1426 km de Dongguan.

Éliminés au premier tour dans le groupe H, les lions du basket se sont envolés dans la nuit du jeudi au vendredi pour Shangai, où ils doivent disputer leurs deux matchs de classement contre l’Allemagne (samedi 12 heures) et la Jordanie (lundi 8 heures).

Hier soir, l’intendant de l’équipe Assane Badji avait fini de ranger tous les bagages dans le hall de l’hotel Kande International. Le vol Dongguan-Shangai dure moins de deux heures. Toutefois, il faut débourser prés de 300.000 francs pour l’avion et 100.000 francs pour le train. Pour cette dernière option, le voyage dure entre 8 heures et 18 heures. C’est ce qui explique d’ailleurs l’absence des envoyés spéciaux sénégalais qui ne seront pas à Donguan. Ils ne pourront faire un si long déplacement à la veille du match Sénégal-Allemagne. Les six journalistes vont rester à Dongguan deux jours de plus et rallier ensuite la ville de Guangzhou pour rentrer à Dakar.