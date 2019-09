Nicki Minaj performing during a concert at the James L. Knight center in Miami, Florida on July 24, 2012. Photo by Michael Bush/ABACAPRESS.COM

Voici pourquoi Nicki Minaj a décidé de mettre fin à sa carrière musicale Voici pourquoi Nicki Minaj a décidé de mettre fin à sa carrière musicale A 36 ans, la rappeuse américaine Nicki Minaj se retire de la musique pour consacrer son temps à sa famille. L’annonce a été faite via son compte twitter. Coup de tonnerre! La reine du rap américaine Nicki Minaj a annoncé sa retraite musicale. Elle qui venait de sortir un clip avec Megan Thee Stallion – Hot Girl Summer en début de semaine a choisi de se retirer du rap game. Pour cause, elle veut consacrer son temps à une nouvelle vie de famille avec comme plan un mariage dans les prochains mois avec son nouveau copain Kenneth Petty. C’est donc une véritable bombe que vient de lâcher la star américaine. La réaction de ses fans ne tarderait certainement pas. Partager Facebook

Twitter

LinkedIn