Enfant tué à Boune : 3 ans ferme pour le chauffeur de Tata

Khadim Ndiaye, chauffeur du minibus Tata, qui avait mortellement fauché Abdou Dieng âgé de seulement 6 ans, à Yeumbeul, sur la route de Boune, a été condamné. Poursuivi pour homicide volontaire, le prévenu a écopé d’une peine de trois mois de prison ferme et d’une amende de 106 mille Fcfa, rapporte L’AS. En sus de la peine, son permis de conduite a été suspendu et il devra payer une amende. Abdou Dieng a été tué à la suite d’une course folle à laquelle se livraient deux bus Tata. Un argument battu en brèche par le chauffeur Khadim Ndiaye lors de son jugement.