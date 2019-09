Le Parquet s’oppose à la libération d’Adama Gaye

Adama Gaye, dont la libération a été annoncée dès ce week-end, devra prendre son mal en patience, et pour cause. Le parquet s’est opposé à la demande de mise en liberté provisoire introduite par ses avocats à la suite de son audition dans le fond mercredi dernier. Le Quotidien qui rapporte l’information signale que le Doyen des juges, qui avait le dernier mot, a suivi à la lettre, le ministère public. Adama Gaye va devoir saisir la Chambre d’accusation de la Cour d’appel pour ainsi espérer une liberté provisoire. A rappeler que le journaliste a été placé sous mandat de dépôt qui pour “diffusion d’écrits contraires aux bonnes mœurs” et “offense au Chef de l’Etat”.