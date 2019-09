Mondial basket: Les Lions encore battus

Les Lions n’y arrivent toujours pas. Après les trois défaites enregistrées en phase de poules, ils espéraient se consoler aux matchs de classement. Mais ils ont encore perdu, ce samedi, contre l’Allemagne sur la marque de 89-78. C’est le quatrième revers qu’enregistrent Maurice Ndour et ses partenaires.

Moustapha Gaye avait avoué que son équipe n’avait pas un volume de jeu pouvant leur permettre d’exécuter 40 mn de jeu dans cette coupe du monde. La prestation de ses hommes face à l’Allemagne vient, une nouvelle fois, confirmer ses dires. Les Lions qui accrochaient leur adversaire au début de la rencontre ( 14-11 à la fin du premier quart) avaient même l’avantage à la pause (36-37). Comme lors de leur précédente sortie, ils se sont relâchés dès le troisième quart.

Les Allemands en profitent pour mettre 30 points et contre 23 pour le Sénégal. Ce qui leur permet de reprendre l’avantage à la fin du troisième quart temps (66-60). L’Allemagne maintient le rythme et creuse le score de 11 points à la fin de temps réglementaire (89-78). Les Lions doivent affronter pour leur dernier match de classement la Jordanie, le 9 septembre.