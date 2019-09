Urgent: Beyoncé en deuil, après avoir fêté ses 38 ans

Son nom n’est pas connu du grand public, mais ses chansons sont sur toutes les lèvres. LaShawn Daniels, le parolier américain, est décédé en Caroline du Sud a annoncé sa femme sur les réseaux sociaux.

Beyoncé qui vient de fêter son 38ème anniversaire vient de perdre tragiquement un de ses collaborateurs. Son nom n’était pas connu du grand public. Pourtant, les chansons qu’il a écrites ont été fredonnées dans le monde entier. Le parolier LaShawn Daniels, auteur de tubes pop et lauréat d’un Grammy Award est décédé dans un accident de voiture. L’incident est servenu en Caroline du Sud à l’âge de 41 ans, a annoncé sa femme sur les réseaux sociaux.

Le parolier américain avait signé des titres pour Beyonce, Whitney Houston, Michael Jackson ou Lady Gaga. Il avait notamment écrit « Say My Name » des Destiny’s Child, qui lui a valu un Grammy Award en 2001, mais aussi « The Girl is Mine » de Brady, ‘It’s not Right but it’s Ok » de Whitney Houston, « If You had My Love » de Jennifer Lopez, « You Rock My World » de Michael Jackson ou « Telephone » de Lady Gaga.

Dans un communiqué publié sur Instagram, sa femme April Daniels a fait part de sa «profonde tristesse»: «Daniels était un homme de foi extraordinaire et un pilier pour notre famille. Nous aimerions exprimer notre profonde reconnaissance pour votre flot continu d’amour et de compassion».

«Je suis désolé… Je n’arrive pas à faire le deuil de LaShawn Daniels… Faites que le paradis existe», a publié le chanteur de gospel Kirk Franklin dans un message posté sur Twitter. «Repose en paix LaShawn Daniels, qui a écrit toutes les chansons les plus parfaites de la pop», a ajouté le producteur canadien Ryan Hemsworth.