epa07821687 (FILE) - A file picture dated 15 December 2009 shows President of Zimbabwe Robert Mugabe attending the ceremonial opening of the minister's conference at the UN World Climate Conference in Copenhagen, Denmark (issued 06 September 2019). According to reports, Robert Mugabe died on 06 September 2019 at the age of 95. Robert Mugabe became prime minister of Zimbabwe (used to be Rhodesia) in 1980 and served as the country's president from 1987 until his forced resignation in 2017, after 37 years of autocratic rule. In 1963, he co-founded ZANU, a resistance movement against British colonial rule. EPA/KAY NIETFELD (MaxPPP TagID: epalivefour271243.jpg) [Photo via MaxPPP]

Mugabe sera enterré dimanche prochain L'ancien président du Zimbabwe, décédé vendredi, sera inhumé dans une semaine, dans un lieu encore à déterminé, a indiqué dimanche la présidence. Les funérailles officielles et l'enterrement de l'ancien président Robert Mugabe, héros de l'indépendance du Zimbabwe avant d'en devenir le dictateur absolu, auront lieu à la fin de la semaine prochaine dans son pays, a annoncé dimanche la présidence. Écarté du pouvoir fin 2017, Robert Mugabe s'est éteint vendredi à l'âge de 95 ans «entouré de sa famille» dans un hôpital de Singapour, où il avait été hospitalisé dans la semaine. «Sa dépouille est attendue mercredi après-midi au Zimbabwe. Les funérailles officielles sont prévues samedi, son enterrement aura lieu dimanche prochain», a indiqué le porte-parole de la présidence, George Charamba. À la tête du Zimbabwe depuis 1980, le «camarade Bob», ainsi que le désignaient les membres de son parti, a été poussé à la démission en novembre 2017 par un coup de force de l'armée, qui a installé son ancien vice-président, Emmerson Mnangagwa, dans son fauteuil. Salué comme l'icône de la lutte pour l'indépendance de l'ex-colonie britannique, Robert Mugabe incarne aussi l'image d'un despote qui a régné d'une main de fer sur son pays et l'a précipité dans une crise économique terrible dont il n'est toujours pas sorti. Depuis sa disparition, les discussions sur l'organisation de ses funérailles allaient bon train entre sa famille et le gouvernement. Dès vendredi, le chef de l'État a décrété un deuil officiel et décerné le statut de «héros national», qui lui offre une place dans le «Champ des héros de la Nation», en lisière de la capitale, Harare. Ce monument, où s'élèvent trois statues de soldats en bronze offerte par la Corée du Nord, accueille traditionnellement les sépultures des anciens combattants de la «guerre de libération». Le porte-parole de la présidence a toutefois laissé entendre dimanche que Robert Mugabe pourrait être inhumé ailleurs. Le lieu «sera déterminé par la famille», a précisé dimanche M. Charamba.

