Two female Imam, Anne-Sophie Monsinay (R) and Eva Janadin, both converted to Islam, pray in a prayer room in Paris on September 7, 2019. - An unprecedented event for Muslim worship in France: two Imam women led a prayer on September 7, 2019 in Paris, in front of a totally mixed assembly gathered for a ceremony mainly celebrated in French. Janadin and Monsinay wanted for several years to translate their vision of a "progressive" and "enlightened" Islam into concrete actions. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP)

Paris: Deux femmes imams dirigent une prière Anne-Sophie Monsinay et Eva Janadin ont dirigé un temps de prière dans une salle louée pour l’occasion, samedi. Une soixantaine de personnes étaient présentes. Partager Facebook

