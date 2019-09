Demdem, la femme de Maître Gims dévoile ses seins dans un décolleté

L’épouse du chanteur franco-congolais Maître Gims, Demdem s’est affichée très sexy dans une tenue décolletée en compagnie de la chanteuse Vitaa.

La jeune femme de nature très discrète qui est toujours restée dans l’ombre de son époux Maître Gims qui se fait appeler désormais « Gims », a dévoilé ses seins dans un joli décolleté au cours d’une soirée passée avec son amie Vitaa. Les images ont été rendues publiques sur Snapchat, et Instagram pour le plus grand plaisir de ses 255 000 abonnées. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la femme de Gims assume désormais la tête haute ses très jolies formes.

En effet, Demdem a fait une sortie avec des copines dont la célèbre chanteuse Vitaa le 04 septembre 2019. En plus d’avoir publié une photo de groupe, Demdem a partagé une autre image d’elle en solo dans un décolleté très sensuel. Il s’agit d’un top à bretelles noires décoré de l’insigne Chanel. Sur la deuxième photo, la jeune femme avait l’air concentrée sur son téléphone. « On dirait un lapin, moi, derrière, au loin », a réagi Vitaa.

En avril 2019 à Paris, Viataa était aux côtés de Demdem pour le lancement de la collection capsule.