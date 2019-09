Espagne : Des sénégalais menacés d’expulsion

Les demandes pressantes d’établissements de passeports aux îles Canaries avaient incité les autorités consulaires à mettre sur pied une équipe mobile qui s’était rendue du 21 au 28 juin 2019 sur presque toute l’étendue de l’archipel des Canaries. Une initiative qui avait permis à plusieurs centaines de sénégalais de pouvoir renouveler ou de formuler de nouvelles demandes de passeports biométriques dans un délai court et à moindre coût. Au finis, force est de constater que ces derniers ne savent plus à quel saint se vouer, car ils sont menacés de perdre leurs cartes de séjour et de tomber du coup dans l’illégalité. Ce, indique Enquête, faute de passeport en cours de validité. Pour prouver leur nationalité, la loi espagnole stipule que la carte de séjour est temporaire pour être renouvelée trois mois avant son expiration et deux mois.