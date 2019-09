Eudoxie Yao s’affiche quasi-nue et choque la toile

La Kim Kardashian africaine vient d’exploser une fois encore la toile. Connue pour ses rondeurs ultra-sexy et sa faciliter à exposer son corps, Eudoxie Yao s’est affichée presque nue dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. De quoi faire craquer certains internautes?

Charmer le public virtuel? Eudoxie Yao sait bien le faire. La go bobaraba de la Côte d’Ivoire vient d’attirer encore plus les regards des internautes prêts à craquer. A travers une vidéo qu’elle a postée sur les réseaux sociaux, elle dévoile beaucoup trop, ses grands popotins exceptionnels. Ci-dessous, la vidéo: