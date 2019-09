Faisons preuve de religiosité positive

Une forme de religion à revoir. Parce qu’elle est une affaire personnelle, la religion finalement, c’est le cœur, le silence profond des âmes, la connaissance et l’amour de soi, mais aussi des autres.

Ce qui, en définitive, invite à l’humilité, au respect du sens profond qu’on se fait de l’être et de la vie.

En d’autres termes, de l’univers avec tous ses mystères qui n’ont pas fini de nous amener à mesurer notre ignorance et notre finitude.

Or, combien sommes-nous dans notre pays le Sénégal, qui, sommes humbles, purs ? Combien sommes-nous qui sont faux.

A bien regarder, nous vivons dans un monde qui est bouleversé par le bruit, par la violence, par la laideur des gens et finalement, tout le monde est laid, sans pitié, fragile, marqué par le totalitarisme religieux.

Or, la religion nous élève à la supra-humanité, au même titre que l’art, la culture, le sport bien compris, tout comme la philosophie.

Seuls ceux qui ont consommé peu de philosophie, de religion, s’éloignent de Dieu et se sclérosent au moment où beaucoup que ceux qui ont digéré la philosophie et la religion nous en rapprochent et nous permettent de produire des œuvres grandioses, même si nous devons nous situer au marge de la société, c’est à dire nous tuer dans le péril parce que souvent incompris.

La religiosité positive, dynamique, silencieuse, qui nous pousse nous élever dans la supra-humanité, découle toujours d’une très bonne éducation.

Or ne s’élève que celui qui peut résister et être généreux car finalement tout est dérisoire.

Celui qui se prend au sérieux est dans la dérision. Ne sont alors généreux que ceux qui ont une âme religieuse, c’est-à-dire les gens qui se sont battus, qui ont traversé beaucoup d’épreuves, qui ont beaucoup souffert, parce penser pour l’humain et donner n’est pas à la portée de chacun.

Il s’agit de taire sa souffrance pour s’occuper des autres, c’est l’essence même de la religiosité.

On n’a pas besoin de l’exhiber, c’est l’humilité et rien d’autres, pas bruit encore moins de folklore.

Le silence commence et achève toujours par une bonne pratique religieuse.

Sous c’est cet éclairage, il n’est pas exagéré de dire qu’il y a peu de gens qui, malgré des dehors trompeurs d’esthétique religieuse, croient à la religion, sont profondément religieux.

Alors, il nous faut retourner à l’humilité, une des qualités premières qui font les grands religieux.

Parce qu’elle est une affaire personnelle, nous l’avons dit. Occupons notre place en Afrique et dans le monde.