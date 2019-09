Gendarmerie: 3 généraux pour succéder à Sène

Le Haut commandant de la gendarmerie nationale Cheikh Sène et directeur de la justice militaire est admis à faire valoir ses droits à la retraite en novembre prochain. Et plusieurs candidats sont pressentis à succéder au Général Sène. Parmi eux, selon les informations de SourceA, le général de division Jean Baptiste Tine, Haut commandant en second, le Général de brigade Moussa Fall, commandant de la Gendarmerie territoire et le dernier et non des moindres, le général Mamadou Diouf commandant de la gendarmerie mobile.