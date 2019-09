GO: Imam Kanté, le Guy Marius des marabouts

L’homme est sobre. Dans sa mise comme dans ses propos. C’est ce qui explique peut-être qu’il ait mis beaucoup de temps à se faire connaitre des Sénégalais ordinaires, tout comme sa découverte de la jungle du business parait récente.

Avec les affaires Wally Seck 1 et 2, le scandale Ouzin Keita, les répliques déplacées et un peu connes de Fatou Abdou, etc.

Dans tous ces dossiers au manteau de buzz, le marabout fait appel à la Charia et à la sagesse pour désamorcer des bombes, calmer le jeu. Mais il lui arrive aussi de récolter des vertes et des mûres, pour s’être lancé sur un terrain glissant sans préparation sérieuse en amont.

Naturellement, nous saluons cette bravoure des deux mains, même si tant qu’il a y faire, nous conseillons au champion religieux de consacrer son temps à œuvrer plus utile.

# Rewmi todj na ba pare # N’est-ce pas Dj Boubs ?

Cebe