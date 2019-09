Sainte Jeanne d’arc: Une élève battue, son père militaire porte plainte

R. Sylla, commandant dans l’armée, parent d’élève, va déposer une plainte contre l’Institut Sainte Jeanne d’Arc, ce lundi, devant la gendarmerie de Thiong pour coups et blessures volontaires sur sa fille, élève dans l’établissement.

Selon L’AS, muni d’un certificat médical et d’un procès-verbal, l’officier supérieur entend aussi faire un recours administratif. D’après la même source, le jour du renvoi, on aurait tenté d’obliger sa fille à enlever son voile. La fille se serait débattue et aurait été malmenée. Par la suite, elle a été admise à l’hôpital Principal.