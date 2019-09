Le Graët: « J’arrêterais un match pour racisme et pas pour homophobie »

Estimant mardi sur France Info que l’homophobie « n’est pas la même chose » que le racisme, le président de la fédération française de football, Noël Le Graët, a demandé aux arbitres de ne plus arrêter les matches de Ligue 1 dans ce cas.

Le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, persiste et signe. Mardi 10 septembre, sur France Info, il a fait savoir qu’il était contre l’arrêt des matches de Ligue 1 en raison de chants homophobes dans les stades. Un pavé dans la mare, à quelques heures du match France-Andorre, en qualifications à l’Euro-2020.

Depuis le début de la saison, plusieurs rencontres ont été brièvement interrompues en première et deuxième divisions françaises pour faire cesser des chants homophobes ou des banderoles injurieuses. Une fermeté réclamée et vivement saluée par la ministre des Sports Roxana Maracineanu, sa collègue chargée de la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, et par les associations de lutte contre l’homophobie.

Noël Le Graët avait déjà détonné, jeudi, en estimant dans les colonnes du quotidien régional Ouest-France « qu’on arrêtait trop de matches » pour des manifestations homophobes dans les stades.

La différenciation entre « homophobie et racisme est erronnée »

Cette fois, c’est sur la radio France Info que le président de la FFF, 77 ans, a enfoncé le clou, mardi matin : « L’arrêt des matches ne m’intéresse pas. C’est une erreur. J’arrêterais un match pour des cris racistes, j’arrêterais un match pour une bagarre, des incidents, s’il y a un danger dans les tribunes », a poursuivi Noël Le Graët, assurant que le racisme dans les stades et l’homophobie en tribunes, « ce n’est pas la même chose » et appelant les clubs à « agir » via leurs services de sécurité.