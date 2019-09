Mané réagit aux critiques et met en garde Firmino

Sadio Mané a changé de célébration pour ses buts depuis le début de la nouvelle saison. La star sénégalaise a été accusée par certains fans du club de copier une fois encore, Roberto Firmino.

Face aux critiques, le sénégalais a répondu : «Bobby a célébré cette célébration il y a deux ou trois ans et je pense qu’il a eu pas mal de célébrations depuis. Aujourd’hui, c’est ma célébration et je vais continuer à faire tout au long de l’année. Je sais que Bobby va bientôt me recopier, et il verra! », a déclaré le sénégalais sur liverpoolfc.com.

«C’était toujours un rêve de jouer une finale. Après avoir marqué dans la saison précédente malgré la défaite, la gagner en 2019, c’est un sentiment incroyable. Je ne pouvais pas y croire! Quand nous sommes revenus à Liverpool avec le trophée, c’était incroyable de découvrir à quel point cela signifiait pour les gens d’ici. L’ambiance de la ville était juste folle. Gagner et voir combien cela a signifié nous a donné à tous plus de motivation cette saison pour performer et gagner plus de trophées pour ce club.»