Paiement des bourses de sécurité familiale

La Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN) informe les ménages bénéficiaires du Programme de Bourses de Sécurité familiale du démarrage, ce 5 septembre 2019, du paiement des allocations sur l’étendue du territoire national. A cet effet, les allocataires du PNBSF sont invités à se rendre au bureau de Poste le plus proche, munis de leur Carte nationale d’Identité et de la Carte Yakaar ou attestation pour percevoir leur allocation. Pour rappel, le PNBSF est une initiative de Son Excellence, le Président de la République Macky SALL. Actuellement, plus de 300 000 ménages vulnérables du Registre national unique bénéficient d’une Bourse de Sécurité familiale de 25 000 Francs CFA par trimestre pour renforcer leurs capacités productives et éducatives.