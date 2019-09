Racisme: L’anecdote de Koulibaly

Le racisme est un fléau dans le championnat italien. L’international sénégalais, Kalidou Koulibaly, l’a subi de nombreuses reprises. Dans une tribune, le napolitain a confié une triste anecdote sur le racisme en Série A.

« Lors d’un match contre la Lazio de Rome, les supporters se sont mis à faire des cris de singe à mon égard et cela m’a rendu triste. J’étais tellement attristé que mes coéquipiers qui me connaissent bien pouvaient le voir. Ils ont alors dit à l’arbitre – Kouli n’est pas à l’aise avec ces cris de singe, Il faut arrêter le match – Monsieur Irrati a décidé de stopper le match cinq minutes après. Ils ont ensuite demandé à arrêter ces cris au micro central, mais sans succès, ils n’avaient pas cessé jusqu’à la fin de la partie », se souvient Kalidou Koulibaly. Il ajoute par la suite « après le match, je me suis précipité à regagner les vestiaires tellement que j’étais touché. Et une fois dans les vestiaires, j’ai eu l’instinct de me rappeler que j’avais promis mon maillot au petit à qui je tenais la main à l’entrée sur la pelouse. Je suis allé le chercher pour le lui donner, il m’a dit – Je suis désolé pour ce qui s’est passé tout à l’heure ! – Je me suis dit que regarde ce petit enfant qui s’excuse pour ces cris au moment où de pauvres adultes s’amusent à injurier les gens…Je lui ai répondu ne t’en fais pas, allez au revoir », a déclaré le défenseur international sénégalais de Naples.

orange football