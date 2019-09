Transfert de Koulibaly : Naples aurait refusé une offre de 100M€ du PSG

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG au cours du mercato estival, Kalidou Koulibaly est finalement resté à Naples.

Pourtant, un club aurait proposé plus de 100M€ pour le défenseur sénégalais, annonce le président du club italien. Leonardo aurait activé la piste Kalidou Koulibaly (28 ans) au PSG. En quête d’un renfort majeur en défense centrale cet été, le directeur sportif du club de la capitale avait pisté le défenseur central sénégalais.

Interrogé par le Corriere dello Sport et rapporté par le 10sport, le président de Naples a révélé une offre XXL dans le dossier Koulibaly cet été : « On a reçu plus de 100M€ pour Koulibaly, mais ne me demandez pas le nom du club en question car je ne vous le le donnerai pas. Il y a eu beaucoup de pression de la part de Ramadani (NDLR : l’agent de Kalidou Koulibaly) qui m’a amené des propositions importantes, mais inférieures au prix que nous demandions », confie De Laurentiis.

wiwsport.com