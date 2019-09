« Un piercing au nez m’a rendue paraplégique »

À l’âge de 20 ans, Layane Dias était une étudiante en ressources humaines qui était dans l’attente de son premier stage.

Elle avait également hâte de partir en voyage en famille dans un mois.

Elle sentait que sa vie était sur le point d’entrer dans une nouvelle phase – mais elle ne pouvait pas imaginer qu’elle serait aussi douloureuse.

Douleur soudaine

Un vendredi soir de juillet dernier, Layane s’est jointe à des amis lors d’une fête à Brasilia, sa ville natale, pour célébrer ses réalisations.

Layane devait commencer son stage le lundi suivant.

Mais quand elle s’est réveillée le lendemain avec des maux de dos, elle a cru qu’elle venait de se froisser un muscle.

La douleur devenait de plus en plus intense et aucune injection d’analgésiques ne l’a fait disparaître complètement.

Au milieu de la semaine, Layane s’est rendue à l’hôpital.

Les médecins ont fait une radiographie cependant ils n’ont rien vu d’anormal chez elle.

Vendredi, elle a eu besoin de l’aide de sa mère pour prendre une douche.

Layane ne sentait plus ses jambes et l’après-midi même, elle a été transportée d’urgence à l’hôpital.

« De ma poitrine, je ne sentais rien », a-t-elle déclaré à BBC News Brasil.

Maladie mystérieuse

Elle semblait avoir une maladie mystérieuse que personne ne pouvait identifier – et qui s’était aggravée en quelques jours seulement.

Après d’autres examens, les médecins ont découvert qu’elle avait une infection du sang, mais ils n’ont pas pu lui donner un diagnostic précis.

Ils soupçonnaient un cancer ou syndrome de Guillain-Barre, une maladie auto-immune rare qui attaque les cellules nerveuses saines.

« J’étais allongée sur une civière, sans bouger, la jambe pleine de trous, et je prenais des médicaments par voie intraveineuse « , dit-elle.

« Ma mère était assise à côté de moi et je lui ai dit : « S’il te plaît, donne-moi quelque chose à mourir, parce que je dois mourir. Et ma mère a dit qu’elle ne me donnerait rien, parce que je m’en sortirais. »

Pâte à tartiner silencieuse

Layane ne savait pas alors que ses problèmes avaient commencé le mois précédent.

En juin, elle s’est percé le nez comme elle l’avait fait trois fois auparavant.

Mais cette fois, un peu de sang est sorti.

Dans les semaines qui ont suivi, son nez est devenu rouge – elle l’a considéré comme une tache – et elle a eu de la fièvre.

Layane dit qu’elle a toujours pris soin de son apparence – elle a parfois pris des emplois de mannequin pendant ses études.

Elle ne savait pas qu’une colonie de bactéries Staphylococcus aureu poussant dans sa cavité nasale se cachait sous sa peau.

Ces bactéries peuvent causer de graves dommages si elles pénètrent dans la circulation sanguine, mais les médecins disent que cela se produit rarement.

Pour Layane, le mal signifiait qu’elle perdrait l’usage de ses jambes et vivrait un changement majeur dans sa vie.

Séquelles

Layane a subi une intervention chirurgicale d’urgence pour retirer 500 ml de pus qui comprimait trois vertèbres de sa colonne dorsale.

Elle est restée à l’hôpital pendant deux mois et a souffert de complications.

« Deux jours après l’opération, le médecin m’a dit que l’absence de sensation dans mes jambes continuerait « , dit Layane.

Après avoir entendu dire que ses chances de retrouver le mouvement étaient incertaines, elle a dit qu’elle se sentait « dévastée ».

Le neurochirurgien Oswaldo Marquez dit que, bien que rare, il est « probable et plausible » que dans le cas de Layane une infection ait été causée par des complications pendant le piercing.

« Les infections se propagent normalement par la circulation sanguine. Les bactéries sur le bout du nez peuvent se propager à tout le nez, atteindre la circulation sanguine et finir dans d’autres parties du corps », a-t-il déclaré à BBC News Brasil.

Nouvelle vie

De retour chez elle, Layane a commencé à apprendre comment vivre avec un fauteuil roulant.

Elle explique qu’elle a rencontré d’autres utilisateurs de fauteuils roulants et qu’elle a appris qu’elle pouvait encore faire beaucoup de choses.

Elle fait régulièrement de l’exercice et joue au basket-ball et au handball.

En novembre dernier, Layane a repris goût à la vie.

Alors qu’elle envisageait d’abandonner ses projets pour un anniversaire, elle a finalement vécu une belle expérience.

« Je pensais que je ne me sentirais pas belle pour la célébration, a-t-elle dit à BBC News Brasil.

« Mais le jour même, je me sentais belle pour la première fois depuis que tout a commencé. C’était un jour très heureux et j’ai retrouvé mon amour-propre. »

Inspiration pour les médias sociaux

En janvier, elle a parlé pour la première fois de son handicap sur Instagram – et a publié toutes les photos qu’elle avait prises pendant cette période difficile.

Le courrier est devenu viral et en quelques jours seulement, elle a eu 20.000 adeptes.

Layane déclare qu’elle ne veut pas que son histoire décourage les gens de porter des piercings au nez, mais elle met en garde contre les précautions qu’ils doivent prendre, comme s’assurer que la peau et le piercing sont propres et que tous les outils sont stérilisés.

« Je veux juste que les gens fassent attention », dit-elle.