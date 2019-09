CIES : Sadio Mané 5e meilleur joueur d’Europe , 3e en Angleterre

L’Observatoire du football (CIES) a dévoilé le classement des meilleurs joueurs du Big Five européen depuis le début de saison.

Dans ce classement regroupant les meilleurs joueurs des cinq championnats, on y retrouve l’international sénégalais de Liverpool, Sadio Mané. Ce dernier se positionne à la cinquième place disposant d’une note de 93,0 sur 100 et devance de près son coéquipier Van Djik.

Auteur de quatre buts et une passe décisive en ce début de saison, toutes compétitions confondues, l’attaquant de 27 ans est le 3e meilleur joueur de la Premier League derrière les deux joueurs de Manchester City : Kévin de Bruyne et Sergio Aguero.

Robert Lewandowski avec ses six réalisations en Bundesliga, dispose d’une note de 96,7 sur 100. L’attaquant polonais du Bayern Munich devance Joao Jordan (94) et Kevin De Bruyne (94). Suivent Sergio Agüero (93,3), Sadio Mané (93), Manuel Lanzini (90,7), Benjamin Pavard (90,3), Timo Werner (90,3), Virgil van Dijk (90,3) et Toni Kroos (90,3).