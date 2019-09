Eto’o :  »Le Ballon d’or ne sera ni Mané, ni Salah »

Samuel Eto’o regrette les faibles chances de Sadio Mané et Mohamed Salah pour le Ballon d’or 2019.

Alors qu’il a officiellement mis un terme à sa carrière la semaine dernière, à 38 ans, Samuel Eto’o ne regrette pas d’être passé à côté d’un Ballon d’or durant sa superbe carrière. Le buteur camerounais, époustouflant lorsqu’il évoluait au Barça et à l’Inter Milan, s’est seulement contenté de places d’honneur (10e en 2005, 6e en 2006, 5e en 2009, 8e en 2011). Par contre, il est scandalisé par le manque de considération de la planète football à l’égard de Sadio Mané et Mohamed Salah.

« C’est le sens des choses que l’on ne veut pas changer, nous les Africains. Nous ne sommes bons qu’à dénigrer nos propres frères. Mais nous ne sommes pas respectés, c’est un fait. Le prochain Ballon d’or ne sera ni Sadio Mané, ni Mohamed Salah. On ne peut pas m’expliquer que Mané, Salah et Aubameyang, les trois meilleurs buteurs du championnat anglais, ne seront peut-être même pas parmi les 5 premiers. Ce n’est pas possible. Messi et Ronaldo sont brillants, mais qui a gagné la Champions League ? Même si Messi et Ronaldo sont les meilleurs au monde, Mané et Salah ont été les meilleurs cette saison. Vous ne pouvez pas appliquer une loi quand ça vous arrange et changer pour d’autres, ce n’est pas possible« , clame ainsi Eto’o dans une interview à RFI.

Sadio Mané et Mohamed Salah ont été étincelants lors de la superbe saison 2018-2019 des Reds (26 buts toutes compétitions confondues pour le Sénégalais, 27 pour l’Egyptien), mais c’est leur coéquipier Virgil van Dijk, phénoménal en défense, qui devrait accompagner les deux superstars Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sur le podium du Ballon d’or 2019, début décembre. Et pas sûr que les deux Africains ne finissent dans le top 5, effectivement…