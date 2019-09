Go : Pa Allemand entre dans la partie

On peut tout dire du Khalife général des Tidianes, sauf qu’il manque de courage, ou qu’il n’est pas fidèle à ses principes.

Devant les tergiversations des Head coaches de l’école Jeanne d’Arc pris par un besoin urgent de modifier les règles du jeu scolaire sans que personne ne soit capable d’expliquer les vrais motifs, lui, Seigneur Mbaye Sy, n’y est pas allé par quatre chemins pour partager ses vérités, comme cela se fait sur WhatsApp. Soit on joue franc jeu et on laisse aux filles musulmanes le loisir de porter toutes les coiffures qu’elles désirent, comme cela se fait partout, soit on cache son jeu et on interdit tout, au risque de braquer des dizaines de millions de Sénégalaise dont surtout le Clergé.

Mais la question principale que tout le monde se pose dans cette affaire; reste relative à la position de l’Etat à qui on a confié nos enfants, et qui semble pourtant réduit à un simple spectateur.

Mais badou,….. Après les bourses Total, Auchan ou Carrefour, on doit encore lever le petit doigt pour avoir son mot à dire dans les rapports avec la mère parricide ? Est-ce que les toubabs veulent encore d’autres sénégalaiseries au point de braver tous nos tabous ?

Pourquoi, depuis que l’institution Jeanne D’arc existe dans notre pays, ce n’est que maintenant qu’elle vient de découvrir que le port du voile peut déranger ?

« Affaire bi daal », ce n’est pas clair du tout.

Mais maintenant que Pa Allemand s’y mêle, sur qu’elle va prendre d’autres dimensions.

Que cache fermement cette nouvelle volonté des autorités de l’établissement qui décident subitement de renverser les règles du jeu ?

Pas encore de réponse pour le moment. Mais comme dit Ameth Aidara, « soule gaz dou ko tere khegne. »

Cebe