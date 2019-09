Séjour à Londrès : Makhtar Cissé a rencontré BP

Le Ministre sénégalais du Pétrole et de l’Énergie, Mahamadou Makhtar Cissé s’est rendu à Londres en compagnie des deux hauts responsables du COS-PETROGAZ, Messieurs Ousmane Ndiaye et Mamadou FALL Kane. Sans bruit, la délégation sénégalaise s’est entretenue longuement avec les dirigeants de la multinationale britannique BP sur le lancement du bloc Cayar Offshore Téranga et le développement des phases 2-3 du géant Grand Tortue.

Le séjour discret du Ministre Makhtar Cissé à Londres, loin de la fumée des dossiers ‘’frelatés’’ du pétrole et du gaz sénégalais, a attiré l’attention de nos confrères Africa Energy. Le nouveau Ministre du Pétrole et de l’Énergie du Sénégal, Mouhamadou Makhtar Cissé, précédemment -avant sa nomination- Directeur général de la SENELEC (entreprise publique d’électricité), accompagné des deux personnalités du COS-PETROGAZ, les sieurs Mamadou Fall Kane et Ousmane Ndiaye (ex DG ICS ), s’est rendu dans la capitale britannique pour discuter du lancement des prochains gisements gaziers sur les blocs de Cayar Offshore et surtout du développement des phases 2 et 3 du mammouth Grand Tortue, situé sur la ligne transfrontalière sénégalo-mauritanienne. C’est Africa Energy qui rapporte l’information, visitée par Confidentiel Afrique. Mahamadou Makhtar Cissé, durant son séjour londonien, a longuement échangé avec le PDG de la multinationale britannique BP, l’Américain Bob Dudley, et son puissant directeur de l’exploration et production, Bernard Looney. Le seul hic est, qu’au-delà des ambitions affichées par le ministère sénégalais du pétrole dans la mise en production prochaine de ses gisements, ce voyage du Sherpa de l’Énergie s’est déroulé sans bruits. Aucun communiqué officiel n’a sanctionné ces pourparlers entre la délégation sénégalaise et les hauts dirigeants de la firme pétrolière BP. Cette dernière est citée dans un scandale très médiatisé par la chaîne BBC et qui a tenu en haleine tout le peuple sénégalais. Il a été aussi beaucoup question lors de ses entretiens avec les dirigeants de la major BP, de la mise en production du gisement de Cayar appelé Teranga Cayar.