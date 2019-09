France: Un homosexuel Sénégalais menacé d’expulsion

Soriké 22 ans, homosexuel, qui a fui le Sénégal, est sous la menace d’une expulsion de la France. Un vol est programmé le samedi 14 septembre 2019 pour le rapatrier vers Dakar, rapporte le site Ardhis.

Soriké a fui le Sénégal parce qu’il est homosexuel. Après avoir subi de graves persécutions, il a trouvé refuge en France, renseigne la même source.

Qui ajoute: « Au début du mois, Soriké a été interpellé par la police, retenu au commissariat pendant 24 heures, placé en centre de rétention, hospitalisé deux fois, interné dans une unité psychiatrique, puis renvoyé en centre de rétention. »

« Son homosexualité et ses problèmes de santé auraient justifié sa libération immédiate de rétention pour lui permettre de demander l’asile dans de bonnes conditions. »

C’est pourtant en rétention que Soriké a dû déposer sa demande d’asile. Soriké n’a pas pu dans ces conditions exposer autant qu’il l’aurait voulu ses craintes de persécutions au Sénégal. Cette demande a été rejetée par l’Office de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).

L’Ardhis avoue connaître Soriké et déclare qu’il mérite le statut de réfugié. « Soriké a le droit à un examen plein et entier de sa demande d’asile et doit pouvoir contester la décision de l’OFPRA devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), comme pour une procédure normale. »

L’ARDHIS demande la libération immédiate de Soriké, qui « doit rester en France pour poursuivre l’examen de sa demande d’asile et jouir de son droit au recours. »

Elle dénonce les conditions des demandes d’asile en rétention et en zone d’attente, et la politique du tout enfermement qui s’intensifie depuis la dernière loi Asile et immigration.