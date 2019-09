HGS: Les démons du passé resurgissent

Le Professeur Iba Der Thiam et les membres du Comité de pilotage du projet de réécriture de l’histoire générale du Sénégal ne s’attendaient sans doute pas à cette vive polémique après la publication de cinq premiers volumes y afférent.

Ce sont les Niassènes qui ont ouvert les hostilités suivis de la famille Nguéniène de Thiès avant que du côté du Sine, une voix ne s’élève pour protester contre ce qui semble être une petite place réservée à sa contrée.

Bien sûr, la polémique prend de l’ampleur. Et ils sont nombreux les spécialistes et autres historiens à prédire d’autres réactions de ce genre.

Le professeur a reconnu les lacunes à propos des Niassènes, mais cela n’a pas refroidi les ardeurs de ces derniers qui parlent même de plainte.

Ce qui est sûr, c’est qu’il est très difficile de retracer l’histoire d’un pays. Car, comme le disait Jean-Paul Sartre, ‘’l’histoire demande une historisation’’. C’est dire que, comme dans toutes les enquêtes, il faut une hypothèse de départ, des recherches à faire, des témoignages à recueillir, etc. selon une méthodologie bien définie.

Or, en décidant d’y associer des non-historiens et surtout des religieux, des traditionnalistes et autres, on a manifestement ouvert une brèche où tous les excès et erreurs étaient possibles.

Car, les faits historiques comme les faits actuels sont sacrés. Et l’interprétation est libre. Mais, un des traits de notre culture, c’est de mettre en avant les côtés élogieux et de taire les autres. Ce qui serait, parfois, en porte à faux avec la vérité recherchée.

Pis, notre histoire a été écrite par des non-Sénégalais, des Colons avec une dose de condescendance inévitable. Il y avait forcément du mépris, un désir de dominer, d’exploiter et de justifier cela par une vision tronquée de la vérité. Et en face, nous avons une tradition orale qui fait que rares sont ceux qui ont des archives dignes de ce nom.

Et comme on ne peut pas demander à chacun d’écrire son histoire, la tâche de du Comité était, depuis le départ, très difficile. Des erreurs étaient possibles, inévitables. D’où les contestations.

Dans le même ordre d’idées, dans le passé, tout n’a pas été beau. Et certains ne souhaiteraient pas que l’histoire de leurs aïeuls soit retracée d’une manière attentatoire à leur honorabilité et que les démons du passé resurgissent.

A notre humble avis, sans être spécialiste en la matière, il fallait privilégier la rigueur scientifique avec une commission composée seulement de spécialistes qui allaient définir leur méthode de travail

Car, manifestement, on a mis en avant une démarche beaucoup plus consensuelle avec l’implication d’honorables personnalités certes, mais qui souffrent de la lacune de ne pas être spécialistes.

Or, dans ce consensus, ce ‘’maasla’’, il faut bien ratisser large, prendre les opinions des uns et des autres, éviter de les contester à moins qu’elles ne soient manifestement erronées.

En tout état de cause, ce travail était nécessaire. L’histoire du Sénégal doit être réécrite et enseignée aux enfants de ce pays avec le respect qui est dû à nos us et coutumes, à nos valeurs. Et en cela, le Professeur Thiam et son équipe méritent notre respect.

Car, quelle que soit la démarche adoptée, une certaine orientation est nécessaire, pour que la jeunesse puisse s’inspirer du passé afin de mieux appréhender l’avenir.

La prise en charge de notre destin en tant que Nation ne peut se faire qu’avec la pleine conscience d’un passé commun qui reposait sur des socles civilisationnels qui nous servent, aujourd’hui, de viatique.

Assane Samb