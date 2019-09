Jeanne D’arc: Les parents d’élves retirent leur plainte

La polémique née de l’interdiction du port du voile à l’Institution Sainte Jeanne d’Arc a connu une issue heureuse. Les parents des élèves qui menaçaient de déposer une plainte contre la direction de l’Institution ont tout abandonné.

Selon L’As, ces derniers jugent que ce n’est plus nécessaire d’ester en justice d’autant que l’Etat a pris ses responsabilités et a invité l’ISJA à régler le problème dans les 48 heures. « Comme je l’ai bien précisé dans la sommation interpellative, c’est à l’Etat de régler le problème. Il a été ferme et a fait une mise en demeure à Sainte Jeanne d’Arc de trouver une solution. Le pouvoir exécutif a agi donc, ce n’est plus nécessaire de saisir la justice », a déclaré Me Moustapha Ndoye, avocat du comité des parents d’élèves de l’ISJA.