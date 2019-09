Pointe Sarène livré en fin septembre

La livraison de l’avion de commandement « La Pointe Sarène », en période de révision, est prévue vers la fin du mois de septembre pour sa remise en ligne de vol, annonce la présidence sénégalaise.

Le programme de maintenance de l’avion, défini par le constructeur, ’’prévoit des visites périodiques ou check’’.

Il s’agit, entre autres, d’une check A tous les quatre mois, d’une check C tous les 24 mois, d’une check « 6 ans » tous les six ans et d’une check « 12 ans » tous les douze ans.

« Le programme de la check 6 ans de cette année prévoit une inspection complète de la structure, des réservoirs à carburant (l’avion en compte sept), de la voilure, un démontage et un remontage total de la cabine. Il s’y ajoute d’autres travaux obligatoires »,.

Un programme de révision d’une telle envergure « nécessite beaucoup de temps de travail et une immobilisation de l’avion, car chaque opération doit être minutieusement exécutée afin de préserver la sécurité des vols ».