Louga : Un réseau de trafic d’être humains démantelé

La Police a mis hors d’état de nuire un vaste réseau de trafic de migrants à Louga. Six personnes dont des convoyeurs et de grands commerçants résidant à Dakar ont été arrêtés, informe Enquête. Ils ont été déférés au parquet et placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, séquestration, extorsion de fonds, trafic de migrants et blanchiment de capitaux. Le présumé cerveau qui a réussi à s’échapper est localisé au Maroc. En l’espace de trois mois, entre juin, juillet et août, le réseau a fait voyager 110 personnes vers l’Espagne, moyennant 1,5 million Fcfa par candidat, soit un total de 165 millions de Fcfa. L’affaire est en instruction.